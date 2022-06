Pulpex und Unternehmenspartner bündeln ihre Kräfte, um die Zukunft nachhaltiger Verpackungen zu gestalten

LONDON, 1. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Einige der weltgrößten Konsumgüterhersteller haben sich mit Pulpex zusammengeschlossen und nutzen nun die Kraft der Zusammenarbeit, um eine weitgehend recycelbare und erneuerbare Papierflasche zu entwickeln. Diageo, Unilever, PepsiCo, GSK Consumer Healthcare, Castrol, The Estée Lauder Companies und Kraft Heinz entwickeln und testen Pulpex-Papierflaschen für ausgewählte Marken in ihren Portfolios.

Im Vorfeld des Weltumwelttages (5. Juni) hat Pulpex einen Kurzfilm veröffentlicht, der eine nicht allzu ferne Zukunft vorstellt, in der alltägliche Haushaltsprodukte in Pulpex-Papierverpackungen erhältlich sein werden. Pulpex Home' nimmt den Betrachter mit auf einen Rundgang durch ein modernes Familienhaus, um ikonische Verbrauchermarken in Pulpex-Flaschen zu entdecken, darunter

Diageo - Johnnie Walker Black Label Scotch Whisky

Unilever - Dirt Is Good (OMO/Persil) Waschmittel / Love Beauty and Planet Haarpflege

PepsiCo - LIFEWTR

GSK Consumer Healthcare- Centrum Adult Multivitamins / parodontax Mundspülung

Castrol - Motorschmierstoff

Kraft Heinz - Heinz-Tomatenketchup

Eine interaktive Version des Films, die auf einer eigenen Website verfügbar ist www.pulpexhome.com zur Verfügung steht, ermöglicht es den Zuschauern, mehr über die Nachhaltigkeitsbemühungen jedes der vorgestellten Unternehmen zu erfahren.

„Die Kampagne zum Weltumwelttag 2022 ruft zu kollektiven, transformativen Maßnahmen auf globaler Ebene auf, um unseren Planeten zu feiern, zu schützen und wiederherzustellen", sagte Winston. „Die Skalierung der Pulpex-Papierflasche über mehrere Produktkategorien hinweg ist ein Beispiel dafür, was durch echte Zusammenarbeit erreicht werden kann. Wir glauben, dass unsere Papierverpackungen ein Teil der globalen Lösung sein werden, um unsere Abhängigkeit von Plastik zu reduzieren

Die Pulpex-Flaschen werden aus nachhaltig beschafftem, FSC-zertifiziertem Zellstoff aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt und sind so konzipiert, dass sie in den üblichen Papierabfallströmen recycelt werden können[1]. Die Flaschen sind in Form, Größe, Farbe und Beschriftung an die Bedürfnisse der Marken anpassbar.

Bei dem mehrfach patentierten Pulpex-Verfahren wird Zellstoff aus nachwachsenden Rohstoffen[2] unter Druck in Behälter mit einer einzigen Form gepresst, ausgehärtet und dann das Innere der Flasche mit einer patentrechtlich geschützten, lebensmitteltauglichen Beschichtung besprüht, die den Papierrecyclingprozess nicht beeinträchtigt. Die Pläne und Fristen für die Markteinführung von Papierflaschen variieren je nach Marke und spezifischem Produkt.

Pulpex Limited ist ein Unternehmen für nachhaltige Verpackungstechnologie, das die weltweit erste patentierte, individuell gestaltbare Papierflasche aus FSC-zertifiziertem, verantwortungsvoll beschafftem Zellstoff in einer Form anbietet.

Pulpex Limited ist eine Zusammenarbeit zwischen der Pilot Lite Group und Diageo PLC. Pilot Lite ist ein Pionier und international führendes Unternehmen im Bereich Venture Management, das direkt in das geistige Eigentum von Unternehmen investiert und dieses in eigenständige, einkommensgenerierende Unternehmen umwandelt. Diageo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der alkoholischen Getränke mit einer herausragenden Sammlung von Marken, die in mehr als 180 Ländern der Welt verkauft werden.

[1] Pulpex-Flaschen sind dort recycelbar, wo entsprechende Anlagen vorhanden sind

[2] https://www.pulpex.com/faq