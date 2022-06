dpa-AFX Presseschau für den 01. Juni

bis 23.45 Uhr:

- Vonovia zu Ausstieg bei Adler Group bereit, Gespräch mit Firmenchef Rolf Buch, HB - Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine fordert der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) die Enteignung russischer Oligarchen, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, Gespräch, T-Online - Ifo-Chef Clemens Fuest hält den Tankrabatt der Ampel-Regierung für eine "falsche Maßnahme", Gespräch, ZDF - Jetzt ist der Moment für einen einheitlichen Energie-Binnenmarkt und gemeinsame Verteidigungsprojekte gekommen, Gastbeitrag von Christian Ehler, industriepolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Markus Ferber, wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und Andreas Schwab, binnenmarktpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, HB - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fordert, die Unterstützung der Ukraine an die neue Kriegsstrategie des russischen Präsidenten Wladimir Putin anzupassen, Gespräch, ARD - Unsicherheit sorgt für gemischtes Bild, Gespräch mit Tanja Bender, Leiterin der Frankfurter Niederlassung von Candriam, BöZ - "Industrie 4.0 ist nichts, was man aussitzen kann", Gespräch mit Peter Liggesmeyer vom Fraunhofer Institute for Experimental Software - "Wasserstoff im Auto wird es bei uns nicht geben", Gespräch mit Frithjof Staiß, Leiter des Wasserstoff-Instituts ZSW, FAZ - In der Debatte um die geplanten Milliardensummen für die Bundeswehr haben Vertreter der SPD-Linken scharfe Kritik an FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki geübt, HB - Angesichts des Fachkräftemangels im Handwerk sprechen sich Politiker und Verbände für ein freiwilliges Jahr im Handwerk aus, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Die Energiekonzerne RWE und Uniper haben ihre im Mai fälligen Rechnungen für russisches Gas in Euro bezahlt, Rheinische Post - Bundesbank: Bankfusionen in Europa werden einfacher, Gespräch mit Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling, HB - Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk ist grundsätzlich mit der Ausbildung an der Panzerhaubitze 2000 zufrieden und hofft auf einen schnellen Einsatz der Waffen in der Ukraine innerhalb von zwei bis drei Wochen nach Ausbildungsende, Gespräch, Welt Fernsehen - Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk hat das abgeschwächte Ölembargo der EU als unzureichend kritisiert, Gespräch, Welt Fernsehen - Im Gegenzug für griechische Panzer an die Ukraine: Deutschland liefert Athen deutsche Marder-Panzer, die Rheinmetall eigentlich an die Ukraine verkaufen wollte, Business Insider - Führende Ökonomen haben den Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein sozial gestaffeltes neues Klimageld gelobt, Rheinische Post - Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat den Vorstoß von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein neues soziales Klimageld und eine Anhebung der Grundsicherung (Bürgergeld) kritisiert, Gespräch, Rheinische Post - Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner sieht Handlungsbedarf wegen der deutschen Erdbeerbauern, die gezwungen sind, ihre Ernten zu vernichten, Bild - Der parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hat in BILD (Mittwoch) die mangelnde Bereitschaft von Kabinettsmitgliedern kritisiert, den Sieg der Ukraine als erklärtes Ziel zu formulieren, Gespräch, Bild - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will angesichts der steigenden Zahl übergewichtiger Kinder in Folge der Pandemie den Schulsportunterricht und Sportvereine mehr fördern, Gespräch, Bild - Um die zunehmenden Waldbrände in Europa koordiniert zu bekämpfen, hat sich Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) für eine "europäische Brandschutzeinheit" ausgesprochen, Gespräch, T-Online

