Auch wenn am Montag noch einmal Einiges auf die freundliche Wochenschluss-Stimmung aufgesattelt wurde, zeigte sich hier bereits, dass die Marktteilnehmer unsicher über den weiteren Verlauf beim DAX sind. Ein Doji (Eröffnungs- und Schlusskurse auf nahezu einem Niveau) stellt immer Unsicherheit im Markt dar. Entsprechend ist der deutsche Leitindex in eine Korrektur eingetreten. Ob sich diese ausweitet, ist heute noch nicht erkennbar. Allerdings fällt auf, dass der Umsatz gestern angezogen hat und die Indikatoren zum Teil vor Verkaufssignalen stehen. Somit dürfte die jüngste Anstiegsbewegung zunächst beendet sein.

DAX – Doji am Montag zeigt die Unsicherheit

Geyers Marktkommentar DAX – Doji am Montag zeigt die Unsicherheit

