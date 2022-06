VisionNav präsentiert autonome Gabelstapler auf der LOGIMAT 2022

STUTTGART, Deutschland, 1. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die automatische Intralogistik ist oft mit Herausforderungen wie Effizienzmaximierung, Szenarienanpassung und geräteübergreifender Zusammenarbeit konfrontiert. VisionNav freut sich darauf, auf der LogiMAT2022 zu demonstrieren, wie seine autonomen Gabelstapler die oben genannten Probleme lösen können.

„Dieses Mal haben wir uns auf zwei Hauptthemen konzentriert - effiziente Zusammenarbeit zwischen mehreren Fahrzeugen und Materialtransport in beengten Situationen", so Jason Zhang, Head of Sales Europe. Die beiden ausgestellten VisionNav-FTS sind VNP15, ein Gegengewichtsstapler, und VNSL14, ein schlanker Palettenstapler. Ausgestattet mit firmeneigenen Positionierungs-, Erfassungs- und Steuerungstechnologien zeichnen sich die Roboter durch hochpräzise und hocheffiziente Logistikabläufe aus und haben auf der Messe viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.