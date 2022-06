ETNA(TM)-GERÄT DES FÜHRENDEN UNTERNEHMENS FÜR DIGITALE GESUNDHEIT UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ, INNODEM NEUROSCIENCES, ERHÄLT VON DER FDA DIE AUSZEICHNUNG "BREAKTHROUGH" FÜR MULTIPLE SKLEROSE

Montreal (ots/PRNewswire) - Innodem Neurosciences, ein führender Anbieter von

Innovationen und Technologien für die Konvergenz von Neurowissenschaften,

digitaler Gesundheit, Pharmazie und künstlicher Intelligenz, ist stolz darauf,

bekannt zu geben, dass seine neuartige mobile Eye Tracking Technologie für

Menschen, die mit Multipler Sklerose leben, von der U.S. Food & Drug

Administration den Status "Breakthrough Device" erhalten hat.



Die vorgeschlagene Indikation für die Verwendung umfasst: "Mit dem Eye Tracking

Neurological Assessment for Multiple Sclerosis (ETNA(TM) for MS) sollen

Augenbewegungen aufgezeichnet werden, um den Schweregrad der Erkrankung bei

Patienten mit Multipler Sklerose (MS) abzuschätzen, was den Ärzten hilft, das

Fortschreiten der Erkrankung zu verfolgen. Die vorgesehene Patientenpopulation

sind alle Personen, bei denen bereits eine MS-Diagnose gestellt wurde,

unabhängig vom MS-Subtyp (schubförmig-remittierend (RRMS), sekundär-progredient

(SPMS), primär-progredient (PPMS) und progressiv-remittierend (PRMS)), die

okulomotorische Symptome oder Anzeichen aufweisen."