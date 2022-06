Nalagenetics erhält CE-Kennzeichnung für seine Pharmakogenomik-Software, Nala Clinical Decision Support(TM) Module- PGx Core

Singapur (ots/PRNewswire) - Nalagenetics hat soeben die CE-Kennzeichnung für

eines der Berichtsmodule seiner Clinical Decision Support (CDS)-Software

abgeschlossen.



Die Registrierung ermöglicht die Vermarktung der Software in Europa und

unterstützt die weitere Zulassung in Südostasien, wo das Unternehmen

Marktanteile gewinnen will.