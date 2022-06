Xigem Technologies ernennt neuen Chief Technology Officer

TORONTO, ONTARIO, 31. Mai 2022 - Xigem Technologies Corporation („Xigem“ oder das „Unternehmen“) (CSE:XIGM; FWB:2C1), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Remote Economy, freut sich, die Bestellung von Herrn Anthony Cozzi zum neuen Chief Technology Officer bekannt zu geben. Herr Cozzi ist ein führender Technologieexperte mit mehr als 20 Jahren Expertise im Aufbau und in der Leitung von technischen Planungs- und Produktteams in der Digitalwirtschaft.

Herr Cozzi verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit wachstumsstarken Start-ups und skalierenden Technologieunternehmen und war schon in zahlreichen Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe, dem Bildungswesen und der Telekommunikation tätig. Er begann seine Karriere bei der Firma Globalive Communications und wurde dort zu einem festen Bestandteil des Führungsteams, während das Unternehmen von weniger als 10 auf über 200 Mitarbeiter anwuchs. Herr Cozzi ist von Beruf Ingenieur und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Unternehmensführung. Er beaufsichtigte die Gründung, strategische Planung und Monetarisierung der Partnerschaftsgruppe von TouchBistro und deren Niederlassungen in Großbritannien, während das Unternehmen seine Bewertung von Serie B zu Serie E steigerte. Seinen Studienabschluss in Computertechnik absolvierte Herr Cozzi an der University of Toronto.

Als Chief Technology Officer von Xigem wird Herr Cozzi für die laufende Entwicklung, Kommerzialisierung und Integration der bestehenden Technologien des Unternehmens sowie der verschiedenen künftigen Neuzugänge zum Portfolio verantwortlich zeichnen.

„Ich freue mich schon sehr darauf, zum Xigem-Team zu stoßen und dieses bei der Skalierung eines vielversprechenden Technologieportfolios zu unterstützen“, meint Anthony Cozzi. „Die Remote Economy hat so viele Aspekte unseres beruflichen und persönlichen Lebens verändert, und Firmen, die innovative Ansätze erarbeiten, um den sich rasch entwickelnden Marktbedürfnissen zu entsprechen, bieten sich großartige Chancen.“

„Wir freuen uns sehr, mit Anthony einen Veteranen der digitalen Welt in unser Team aufzunehmen“, sagt Brian Kalish, CEO und Mitbegründer von Xigem. „Wir haben eine Reihe spannender Kandidaten in unserer Pipeline und gehen davon aus, dass Anthony bei der Bewertung und Integration neuer Technologien und deren Monetarisierung für das künftige Wachstum eine maßgebliche Rolle spielen wird.“