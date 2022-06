An sich hat der Gold-Future durch den Ausbruch über das Niveau von 1.850 Dollar Mitte Februar und einem anschließenden Anstieg zurück an die Hochs aus 2020 um 2.075 Dollar sämtliche Anforderungen erfüllt, anschließend ging der Wert in eine Konsolidierung über. Diese reichte jedoch bis unter einen seit August letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend und den EMA 50 abwärts, nach Etablierung eines Wochenschlusskurses darunter wurde schließlich das besprochene Verkaufssignal aktiviert. Der jüngste Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau war dagegen nur eine technische Gegenreaktion zu den vorausgegangenen Verlusten, nun könnte der Goldpreis weiter gen Süden tendieren.

Am EMA 50 gescheitert

Vorläufig scheint das Metall bereits am 50-Wochen-Durchschnitt mit einem Ausbruch darüber gescheiter zu sein, kurzfristige Abschläge könnten ab sofort in den Bereich von 1.823 US-Dollar abwärts reichen, darunter auf glatt 1.800 US-Dollar. Für ein sichereres Short-Investment bedarf es jedoch eines Kursrutsches unter 1.787 US-Dollar, in diesem Szenario käme der längere Aufwärtstrend um 1.720 U-Dollar als Ziel in Betracht und könnte über entsprechende Short-Positionen nachgehandelt werden. Um ins bullische Lager zu wechseln, müsste Gold dagegen mindestens über 1.920 US-Dollar zulegen, dann würden die Chancen auf einen Test von 1.998 und darüber 2.070 US-Dollar merklich zunehmen.