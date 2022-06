FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder etwas aufwärts gehen. Knapp eine Stunde vor Eröffnung des Xetra-Handels notierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex rund 0,3 Prozent höher bei 14 434 Punkten. Der EuroStoxx 50 wurde rund 0,1 Prozent im Plus erwartet.

Tags zuvor hatte der Dax - belastet von einem schwachen Auftakt an der Wall Street - seine jüngste Gewinnserie erst einmal beendet und war um rund 1,3 Prozent gefallen. Die Bilanz für den Monat Mai war mit einem Plus von zwei Prozent aber positiv. Orientierungsmarke nach oben ist für den Dax nun zunächst das Wochenhoch bei 14 589 Punkten. Darüber wartet bei aktuell 14 723 Punkten die exponentielle 200-Tage-Linie als längerfristiges Trendbarometer.