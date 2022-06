„Wir erleben eine Zeitenwende.“ Dieser Satz von Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Deutschland und der Welt nicht nur hohe Wellen geschlagen, sondern auch eine klare Richtung vorgegeben. Er bezieht sich vor allem auf militärische Aufrüstung und politische Unsicherheiten, doch der Satz ist gleichzeitig auch auf die Wirtschaft zu übertragen. „Diese politische Zeitenwende wird auch zu einer ökonomischen Zeitenwende in der Weltwirtschaft und für Deutschland und Europa führen“, schrieb der wissenschaftliche Beirat des SPD-Wirtschafsforums wenig später. Die ökonomische Zeitenwende auf der ganzen Welt ist längst Realität und wurde auch beim Weltwirtschaftsforum im Mai 2022 in Davos als Schlüsselthema erkannt. Ein Schlüsselthema bei all den wichtigen Themen, welche für eine wirtschaftliche Zeitwende stehen.

Im Zentrum steht dabei in Deutschland die Energiewende, die in den kommenden Jahren gelingen muss. Erneuerbare Energien spielen daher ebenso eine Hauptrolle wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und der Umgang mit Wasser. Letzteres steht mit einem symbolischen Charakter für fast alle Aufgaben, welche in einer Zeitenwende auf die Menschen und Unternehmen zukommen: einen ressourcenschonenden, nachhaltigen und langfristigen Weg, welcher in der Zukunft als alternativlos erscheint. In einer neuen Studie gab die UN die Prognose ab, dass die Weltbevölkerung im Jahr 2040 rund neun Milliarden betragen wird. Dann würden die Süßwasserreserven der Welt nur noch 70 Prozent des globalen Bedarfs abdecken. Die Zeitenwende bekommt dabei noch einmal ein ganz anderes Gesicht. Klar ist daher, dass in dieser Zeit innovative und moderne Unternehmen gefragt sind, welche eine Idee haben, was der Menschheit in den nächsten Jahrzehnten helfen könnte. Die gute Nachricht: diese Unternehmen gibt es.

Diese Wertpapiere können als Zeitenwende-Aktien beschrieben werden

Water Ways (ISIN: CA9411881043): Das Unternehmen aus Kanada steht für einen modernen, nachhaltigen und letztlich besseren Umgang mit Wasser. Ein solcher ist in Zeiten der Veränderung wichtig, denn durch die Klimaerwärmung nehmen die Süßwasserreserven der Erde immer weiter ab. Water Ways ist in der Agrotech-Branche unterwegs und hat sich auf Bewässerungslösungen spezialisiert. Diese sind für landwirtschaftliche Produzenten aller Art attraktiv. In den letzten Monaten und Jahren konnte der Konzern immer wieder große Projekte auf der ganzen Welt an Land ziehen. Im Februar 2022 brachten Projekte für intelligente Bewässerungssysteme in Kanada einen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte ein. Seit 2021 können die Wertpapiere von Water Ways auch an der deutschen Börse gehandelt werden.