12 Millionen Tonnen. Diese Zahl schwebt wie ein Damoklesschwert über unserer Lebensmittelversorgung. Sie stammt von dem Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI), welches im Auftrag des Bundesernährungsministeriums die Studie „Lebensmittelabfälle in Deutschland“ durchgeführt und im September 2019 veröffentlicht hat. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Abfall. Seitdem sind die Zahlen in etwa stabil geblieben, Besserung ist kaum in Sicht. Es handelt sich dabei keineswegs um ein nationales Problem; weltweit werden in großen Mengen Lebensmittel weggeschmissen.

Das zeigt beispielsweise eine Analyse der Welthungerhilfe. Laut dieser landen jährlich 1,3 Milliarden Tonnen an Nahrungsmitteln auf der Mülldeponie: Das ist ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel. Dramatisch, wenn man bedenkt, dass 811 Millionen Menschen auf der Welt hungern müssen. Besonders brisant ist in diesem Zuge folgende Einschätzung: Laut dem UN Food Waste Index 2021 landen weltweit mehrere 100 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Abfall, die eigentlich noch verzehrt werden könnten. Ein großes Problem ist - neben der Logistik und dem Umgang mit Lebensmitteln in privaten Haushalten - die Haltbarkeit der Lebensmitte. Viele Experten glauben, dass hier ein Lösungsansatz liegen kann.

So auch Dan Sztybel: „Nachhaltigkeit ist entscheidend. Es geht darum, was wir unseren Kindern als Erbe hinterlassen wollen. Dabei ist Lebensmittelverschwendung ein massives Problem und hat einen überaus negativen Einfluss auf die globale Nachhaltigkeit. Was Viele vielleicht nicht wissen: Treibhausgase, die durch Lebensmittelabfälle entstehen, machen acht Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen aus“, erklärt der CEO der israelischen Tochtergesellschaft der Save Foods, Inc. (ISIN: US80512Q3039).

Diese Aktienunternehmen wollen den Food-Markt zeitgemäß machen

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Der Name ist bei dem US-Unternehmen Programm. Save Foods schafft es mit einer modernen Herangehensweise und innovativen Ideen, die Haltbarkeit von vielen Lebensmitteln zu verlängern. Das gelingt mit ökologischen und nachhaltigen Methoden. „Um Lebensmittelabfälle zu reduzieren, werden aber heute noch überwiegend Pestizide und Fungizide eingesetzt, die nicht nur negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit, sondern auch auf die Umwelt haben. Nachhaltigkeit ist entscheidend, und ich denke, dass Save Foods hier einen wichtigen Beitrag leisten kann“, sagt Sztybel. Die jüngsten Erfolge: Dem Unternehmen gelang es, den Verlust von Birnen um 60 % zu verringern und die Haltbarkeit von Erdbeeren drastisch zu verlängern. Nur zwei Beispiele von vielen.