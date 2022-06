Der Dow Jones Ind. konnte in der letzten Handelswoche eine Erholung initiieren, kam am gestrigen Dienstag (31.05.) jedoch leicht zurück. Nach der veritablen Zwischenrally sollten die gestrigen Gewinnmitnahmen noch (!) nicht beunruhigen, Obacht ist jedoch allemal geboten.

Bleiben wir zunächst bei den fundamentalen Aspekten. In den nächsten Tagen steht eine Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Bereits am gestrigen Dienstag gab es mit dem Chicagoer Einkaufsmanagerindex und Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) zwei erste Highlights. (Weitere sh. unten)

Mittwoch, 01.06., unter anderem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, Beige Book der US-Notenbank Fed

Donnerstag, 02.06., unter anderem Werkaufträge

Freitag, 03.06., unter anderem ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe, US-Arbeitsmarktbericht für Mai

Die Vielzahl relevanter Daten könnte für wichtige Impulse sorgen. Ob die zahlreichen Konjunkturdaten das Erholungsszenario letztendlich stabilisieren können, bleibt abzuwarten. Nach der Handelswoche dürfte man diesbezüglich schlauer sein.

Charttechnik. Der Dow Jones Ind. tauchte zuletzt noch einmal in Richtung 31.000 Punkte ab, ehe der Markt wieder drehte. Die Erholung ist mit ansprechender Dynamik angelaufen. Im Verlauf des Vorstoßes konnte der Dow Jones Ind. bereits die wichtige Zone um 32.500 Punkte zurückerobern. Das ist zweifelsohne als wichtiger Teilerfolg zu bewerten, doch ausruhen sollte sich der Index nicht auf diesen Lorbeeren.

Kurzum: Aus charttechnischer Sicht muss es für den Dow Jones Ind. nun darum gehen, die gestern einsetzenden Gewinnmitnahmen „im Zaum zu halten“. Anders ausgedrückt. Im Idealfall spielen sich diese oberhalb von 32.500 Punkten ab. Geht es für den Index darunter, ist Vorsicht geboten. Auf der Oberseite lautet die Aufgabenstellung aktuell: Der Index muss sich oberhalb von 33.000 Punkten festsetzen und im Anschluss Akzente in Richtung 34.000 Punkte setzen. Erst ein erfolgreicher Ausbruch über die 34.000er Marke würde die Relevanz der Erholung deutlich erhöhen.