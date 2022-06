Dazu gehören zunächst, so ist es geplant, Helikopterflüge auf das Projekt, um die neuen Ziele zu untersuchen, die Conico Ende 2021 mit einer regionalen Magnetikuntersuchung identifiziert hatte. Dabei wurden eine Reihe von Anomalien, darunter Pyramiden, Quest und Qiterpiaaneq, entdeckt, auf denen man nun Erkundungskartierungen und Probenahmen durchführen will.

Das Grönland-Team des australischen Explorers Conico ( WKN A1W2NL / ASX CNJ ) scharrt in den Unterkünften in Island vermutlich bereits mit den Hufen, denn in Kürze soll es per Schiff zum Ryberg-Projekt des Unternehmens gehen, wo die Aktivitäten der neuen Explorationssaison schon nächste Woche beginnen sollen!

Darüber hinaus wird das Unternehmen in Kürze Updates zum Beginn der Bohrungen auf den wichtigsten Zielgebieten wie Miki Fjord (Nickel, Kupfer, Kobalt, Gold, PGM), Cascata (Gold, PGM) und Sortekap (Gold, Nickel, Kobalt) liefern.

Geleitet werden die Explorationsaktivitäten dieses Jahr von Herrn Thomas Sant (B.App.Geol, FGS, CGeol, EurGeol), einem Geologen aus Manchester, der zum Explorationsleiter der Conico-Tochter Longland Resources ernannt wurde. Thomas ist verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung der Exploration auf den Projekten Ryberg und Mestersvig in Grönland

Thomas ist ein Spezialist für Mineralexploration, der sich auf Management, Zielfindung, Grundstücksüberprüfungen, geochemische Untersuchungen, Datenzusammenstellung und Berichterstattung konzentriert. Er hält einen Bachelor of Applied Geology der Universität Leicester (Vereinigtes Königreich) und verfügt über 25 Jahre internationale Erfahrung.

Gleichzeitig gibt Thomas Abraham James seine Rolle als CEO bei Longland Resources ab und rückt als Direktor in das Board von Conico auf. Thomas wird sich neben der Überwachung der Feldaktivitäten in Grönland an der Seite von Executive Director Guy Le Page auch mit der laufenden Präsentation der Aktivitäten des Unternehmens befassen. Thomas ist Geologe mit Erfahrung in zahlreichen Bereichen, darunter acht Feldsaisons in Grönland. Zuletzt leitete er die beiden Feldsaisons auf Conicos Projekten Ryberg und Mestersvig.

Fazit: Die an Conico interessierten Anlegern dürfen eine Zeit mit starkem Newsflow erwarten, jetzt da der Beginn der Arbeiten in Grönland unmittelbar bevorsteht. Besonders spannend, insbesondere nach der Enttäuschung der vergangenen Bohrsaison, sind die nächsten Bohrungen. Die erwähnte, magnetische Gesamtuntersuchung des Ryberg-Projekts (die im vergangenen Jahr nicht vorlag) könnte sich dabei als transformativ erweisen, weil sie erklärt, wie und warum die sechs identifizierten Anomalien mit den tiefreichenden Brüchen aus der Zeit der Entstehung des Atlantiks zusammenhängen. Hinzu kommen wahrscheinlich auch News vom auch vom australischen Joint Venture Mount Thirsty, das durch die spektakuläre Entdeckung des Nachbarn Galileo neu in den Fokus geraten ist. Für Spannung ist definitiv gesorgt!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Conico Ltd halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Conico Ltd für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.