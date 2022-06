BARCLAYS stuft ASOS auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16,15

Kursziel alt: 21,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für den Online-Modehändler Asos von 2125 auf 1615 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der europäische Internetsektor habe in letzter Zeit unter der Kombination aus steigenden Kapitalkosten und operativem Gegenwind gelitten, was zu niedrigeren Gewinnaussichten und Kursverlusten geführt habe, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Unsicherheiten seien weiterhin hoch. Der Experte überarbeitete seine Annahmen./tav/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 00:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 04:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.