Arcadia Minerals macht derzeit Riesenschritte in Richtung einer ersten eigenen Tantal-Produktion in Namibia. Das australische Unternehmen legte nun ein aktualisierte Ressourcenstudie für sein Swanson-Projekt vor, die nach dem international anerkannten JORC-Standard erstellt wurde. Schon im September will Arcadia mit einer Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) nachlegen, die dann die Grundlage für den Bau einer Tantal-Produktion bildet.

Die neue Ressourcenstudie basiert auf einem auf dem Projekt durchgeführten Explorationsprogramm, dass insgesamt 52 Diamant-Bohrlöcher sowie 283 Chip Samples (Proben) umfasste. Mit der neuen Studie kommt das Vorkommen auf Swanson auf 2,59 Mio. Tonnen Erz in den Kategorien „indicated“ und „inferred“, was einem Plus von 115% gegenüber der ersten Studie aus dem Jahr 2021 entspricht. Dabei konnte das Unternehmen den durchschnittlichen Grad an Tantal (Ta205) noch einmal deutlich um 17,9% auf 486 ppm verbessern. Zum Vergleich: Laut Unternehmensangaben liegt der Durchschnittsgrad von Swanson deutlich über dem globalen Durchschnitt von elf in Betrieb befindlichen Tantal-Minen, die auf durchschnittlich 233 ppm Ta205 kommen. Als Daumenregel gilt in der Rohstoffwelt: Je höher die Grade eines Vorkommens, desto effizienter und damit wirtschaftlicher kann die Ressource abgebaut werden. Neben Tantal finden sich in der Swanson-Ressource zudem die Metalle Niob und Lithium als Beiprodukte.

Laut Arcadia-CEO Philip le Roux hat man mit dem Ergebnis der Ressourcenstudie die eigenen Ziele deutlich übertroffen. Mit den neuen Daten im Rücken laufen bereits parallel die Arbeiten an einer Machbarkeitsstudie für das Swanson-Projekt, die ein unabhängiger Gutachter erstellen wird. Diese sogenannte Feasibility Study wird konkrete Zahlen wie die Kosten des Minenbaus, der Dauer des Abbaus, die laufenden Betriebskosten und Informationen zu den geplanten Cashflows geben. In der Mining-Branche stellen Feasibility Studies die Grundlage für eine Entscheidung über den Bau einer Mine da, die das Management und das Board eines Unternehmens dann treffen müssen.