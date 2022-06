Herisau, 1. Juni 2022: Nachdem der Uranpreis jahrelang unterhalb der Marke von 30 US$ je Pfund herumdümpelte, schoss dieser in den vergangenen Monaten nach oben und verzeichnete Anfang April mit 63,88 US$ ein vorläufiges Hoch. Dies wird jedoch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn die Renaissance der Kernenergie, die Uran als Brennstoff benötigt, hat gerade erst begonnen. In Summe entstand in den vergangenen 5 Jahren ein jährliches Angebotsdefizit zwischen 40 und 60 Millionen Pfund. Das bedeutet, dass beispielsweise 2021 rund 60 Millionen Pfund U3O8 weniger produziert als zugleich nachgefragt wurden.