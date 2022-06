Mit einem Kursanstieg von beachtlichen 22 Prozent innerhalb des vergangenen Monats zählt die Aktie des im Umbruch befindlichen ThyssenKrupp-Konzerns (ISIN: DE0007500001) nach guten Zahlen zu den am besten gelaufenen MDAX-Werten für diesen Zeitraum. Allerdings war diesem Kursanstieg Ende März und Anfang April 2022 ein gewaltiger Kurseinbruch voraus gegangen.

Da die Margen in der Stahlbranche nach wie vor hoch sind und Stahlaktien wegen ihrer Bewertung und des Liquiditätsanstieges weiterhin attraktiv sein sollte, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 17 Euro ihre Kaufempfehlung für die ThyssenKrupp-Aktie. Kann die ThyssenKrupp-Aktie auf dem Weg zu dem ambitionierten Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder die 10-Euro-Marke erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten rentieren.