Verpackungslizenzierung Kreislaufschließung und Kosteneinsparung schließen sich nicht aus (FOTO)

Mönchengladbach (ots) - Handel und Industrie legen zunehmend Wert auf die

Schließung von Verpackungskreisläufen. Duale Systeme organisieren in Deutschland

die Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen.

Gemeinsam mit einigen der führenden Unternehmen aus Handel und Industrie hat nun

Recycling Dual ein Procedere entwickelt, das Ausschreibungen für die

Verpackungslizenzierung künftig sowohl ökologisch als auch ökonomisch optimiert.



Die Europäische Kommission hat mit dem European Green Deal ambitionierte Ziele

gesetzt. Vor allem soll die EU bis zum Jahr 2050 als erster Staatenbund

klimaneutral werden. Dieses und weitere Ziele stellen Unternehmen vor umfassende

Anforderungen. Im Bereich der Verpackungen rückt die Kreislaufschließung mehr

und mehr in den Fokus - also der zunehmende Einsatz von Sekundärrohstoffen für

Verpackungen.