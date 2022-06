Trotz verschärfter Mietpreisbremse Preise in 2 Jahren um bis zu 17 Prozent gestiegen

Nürnberg (ots) - Eine Analyse von immowelt zeigt, wie sich die Angebotsmieten in

40 Großstädten in den 2 Jahren nach der Verschärfung der Mietpreisbremse

verändert haben:



- In 38 Städten haben sich die Mieten seit der Verschärfung der Mietpreisbremse

verteuert, in 10 Städten sogar um mindestens 10 Prozent

- Starke Anstiege in Hamburg (+10 Prozent), Köln (+9 Prozent) und Berlin (+8

Prozent)

- Preisniveau ausgereizt: In München (+4 Prozent) und Frankfurt (+2 Prozent)

beruhigt sich der Mietmarkt

- Anstieg von 17 Prozent in 2 Jahren: Mieten in Münster steigen am stärksten,

gefolgt von Ulm (+15 Prozent)