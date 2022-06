Düsseldorf (ots) -



- Die anhaltende Plastikverschmutzung erfordert drastische Veränderungen, doch

noch sind die Alternativen begrenzt

- Durch die Vermeidung von unnötigem Plastik in ihren Verpackungen spart GROHE

pro Jahr 37 Millionen Plastikteile ein

- Um das Ziel plastikfreier Verpackungen zu erreichen, ruft GROHE zur

gemeinsamen Entwicklung neuer Lösungen auf



Die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll hat sich seit 1980[1]

verzehnfacht. Zudem soll sich Schätzungen zufolge der jährliche Zustrom von

Plastik in die Weltmeere bis 2040[2] verdreifachen. Um diese Krise der

Plastikverschmutzung zu bewältigen, sind sofortige Maßnahmen erforderlich.

Dennoch sind Alternativen trotz steigender Forderungen nach plastikfreien

Lösungen von Verbraucher:innen und Gesetzgeber:innen noch immer begrenzt.

Während dies sämtliche Branchen beeinträchtigt, können jedoch schon kleine

Schritte eine unmittelbare und skalierbare Wirkung haben. Dies ist eine der

wichtigsten Erkenntnisse, die GROHE, eine führende globale Marke für

ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, auf ihrem bisherigen Weg hin zu

plastikfreien Verpackungen gewonnen hat.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mit kleinen Schritten zu einem großen ZielAls eine der drei strategischen Säulen[3] ihrer Less Plastic Initiative setztesich die Marke im Jahr 2018 das Ziel, Plastik komplett aus ihren Verpackungen zuentfernen. Das mit dieser Aufgabe betraute Team erkannte jedoch, dass dasVorhaben mit den gegenwärtigen Verpackungsoptionen nicht vollständig umgesetztwerden konnte. So stellen beispielsweise derzeitige Recyclingverfahren und derMangel an plastikfreien Alternativlösungen, insbesondere für empfindlicheProduktoberflächen, nicht nur für GROHE, sondern für alle Branchen, eineHerausforderung dar. Als wichtigen Meilenstein auf dieser kontinuierlichen Reisekann GROHE durch die Beseitigung von unnötigem Plastik in ihrenProduktverpackungen nun 37 Millionen Plastikteile pro Jahr einsparen. Diesentspricht dem durchschnittlichen Plastikverpackungsabfall von mehr als 4.300EU-Bürger:innen im Laufe eines Jahres.[4]"Auch wenn uns die vollständige Umstellung auf plastikfreie Verpackungen bislangnoch nicht möglich ist, werden wir fortlaufend den aktuellen Stand unsererLösungen reflektieren, hinterfragen und neu evaluieren," sagt Jonas Brennwald,Leader LIXIL EMENA. "Um eine plastikfreie Zukunft zu verwirklichen,konzentrieren wir uns darauf, aktiv Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört dieFörderung von für den Massenmarkt geeigneten Innovationen im Verpackungssektorsowie die Einladung an alle Partner:innen, mit uns zusammenzuarbeiten, um neueMöglichkeiten zu kreieren."