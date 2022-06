PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Mittwoch nach dem schwachen Vortag wieder etwas aufrichten können. Der EuroStoxx 50 arbeitete sich bis zum Mittag auf ein kleines Plus von 0,23 Prozent auf 3797,82 Zähler vor. Große Kauflust zeigten Anleger damit jedoch nicht, nachdem die rekordhohe Inflation der Eurozone zuletzt abermals Rezessionsängste beschworen hatte. Auch flammten in diesem Zusammenhang wieder Spekulationen um eine womöglich straffere Gangart der Notenbanken auf.

Am Dienstag hatte diese Gemengelage der jüngsten Erholung im europäischen Leitindex ein jähes Ende gesetzt, letztlich hatte der EuroStoxx 50 den Mai mit einem kleinen Minus beendet. Marktkenner Andreas Lipkow von Comdirect sieht zwar weiterhin Erholungspotenzial, "dennoch findet derzeit ein Wettrennen zwischen Inflationsdynamik und Konjunkturstabilisierung in der EU statt." Schwache Stimmungsdaten aus der Eurozone und sinkende Einzelhandelsumsätze in Deutschland zeigten den Anlegern zur Wochenmitte jedoch, wie leicht zerbrechlich der Konjunkturaufschwung angesichts des Ukraine-Kriegs aktuell ist.