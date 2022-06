AC Mailand bestätigt Verkauf an US-Investor RedBird

MAILAND (dpa-AFX) - Der italienische Fußballmeister AC Mailand hat seinen Verkauf an die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners bestätigt. Der Club teilte am Mittwoch mit, dass RedBird und der bisherige Besitzer Elliott Management eine Einigung erzielt haben. Der Wert des AC Mailand wurde in einer Club-Mitteilung auf 1,2 Milliarden Euro beziffert. Zuvor hatten italienische Medien über den Verkauf des Traditionsclubs berichtet.

Der AC Mailand hatte jüngst nach elf Jahren wieder den Meistertitel in der Serie A gewonnen. Dass die Norditaliener einen neuen Besitzer bekommen, wurde zuletzt bereits klar. RedBird ist bereits im Sport aktiv, unter anderem als Investor der Fenway Sports Group, die Besitzerin etwa des FC Liverpool und der Boston Red Sox aus der Major League Baseball (MLB). Außerdem hält RedBird die Mehrheit der Anteile am FC Toulouse aus der französischen Ligue 1./msw/sff/DP/men