Ukulele spielen lernen mit Yousician in 10 neuen Sprachen

NEW YORK, 1. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Ukulele by Yousician freut sich, bekannt geben zu können, dass die Nutzer nun in der Lage sind, in einer der 10 neuen Sprachen zu lernen und zu spielen: Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch und Niederländisch.

Zusätzlich zu den 11 Sprachen, die derzeit auf der Plattform verfügbar sind, plant Yousician, sein Sprachangebot in Zukunft weiter auszubauen, so dass mehr Menschen die Musik, die sie lieben, auf der Ukulele spielen können, was es zur weltweit zugänglichsten Musiklernressource aller Zeiten macht.