Tocvan Ventures: CEO in Gesprächen mit Investoren und Goldproduzenten!

Bei Tocvan Ventures kündigt sich ein Paukenschlag an. CEO Brodie Sutherland gab per Interview bekannt, dass sich das Unternehmen sowohl mit Goldproduzenten als auch mit neuen Investoren in fortgeschrittenen Gesprächen befindet. Kündigt sich hier demnächst ein Deal an?

Partnershcaft? Tocvan spricht mit Goldproduzenten aus Sonora

Bei der Exploration des Pilar-Projekt liefert Tocvan Ventures (0,75 CAD | 0,55 Euro; CA88900N1050) reihenweise gute Bohrergebnisse (siehe hier). Doch das günstig im mexikanischen Sonora gelegene Goldprojekt scheint auch andere Goldproduzenten zu interessieren. So teilte CEO Brodie Sutherland nun im Video-Interview mit Proactive Investors mit (siehe unten), dass man sich bereits in Gesprächen mit etablierten Goldproduzenten aus der Region über eine Zusammenarbeit oder Partnerschaft befinde. Das Explorationsprojekt liegt in der Nähe von einer ganzen Reihe von Goldminen, die u.a. zu Fresnillo, Argonaut Gold oder Minera Alamos gehören. Namen nannte Sutherland allerdings nicht. Dementsprechend wird am Markt bereits spekuliert, was genau dahinter stecken könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Explorationsunternehmen einen erfahrenen Miner als Partner gewinnt, um schneller zum Ziel Minenbau zu kommen.

Tocvan: Steigen neue Investoren ein? Aktie zieht kräftig an!

Offenbar kommt Tocvan Ventures aber auch auf der Investorenseite voran. So spreche man laut Sutherland mit institutionellen Gruppen und erziele gute Fortschritte. Wichtig sei es, dass man starke Partner finde, mit denen man langfristig zusammenarbeiten könne. Die Aktie konnte daraufhin ihren jüngsten Aufwärtstrend mit Verve fortsetzen. Das Papier zog an der Heimatbörse in Toronto um fast 6 Prozent an. Damit steht es nur noch unwesentlich unter dem Aprilhoch. Für Investoren dürfte ein Einstieg zu diesem Zeitpunkt durchaus attraktiv sein: zum einen besitzt Tocvan ein attraktives Goldprojekt, zum anderen spiegelt der niedrige Börsenwert von rund 30 Mio. CAD die Chancen des Unternehmens nicht wider. Mit welchen Investoren Tocvan derzeit spricht, wollte Sutherland nicht verraten. Klar scheint: Sowohl die Gespräche mit dem Goldproduzenten als auch mit der Investorengruppe scheinen in der finalen Phase zu sein.