TXOne Networks präsentiert neue Cybersecurity-Lösung EdgeIPS Pro 216 zur erweiterten Sicherung von OT-Kernnetzwerken / Neues IPS Array mit hoher Port-Dichte erfüllt die speziellen Anforderungen von KMUs bei der Cyberabwehr (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

San Francisco/Taipeh (ots) - TXOne Networks (http://www.txone.com) , einweltweit führender Anbieter von OT Zero Trust Cybersecurity-Lösungen, hat heuteseine neue, OT-native Netzwerk-Appliance EdgeIPS Pro 216 angekündigt. Dieneueste Weiterentwicklung aus der bewährten EdgeIPS Pro -Produktfamilie verfügtüber ein kompaktes Format und wurde speziell für die Cybersecurity-Anforderungenvon kleinen und mittleren Unternehmen konzipiert. EdgeIPS Pro 216 lässt sich jenach Unternehmensgröße und Art der IT-Sicherheitsinfrastruktur flexibel in einemGeräteschrank oder IT-Rackmount unterbringen und bietet eine fortschrittlicheHardware-Architektur. So können kleine und mittelständische Unternehmen amArbeitsplatz die Vorteile einer flexiblen Bereitstellung und einesleistungsfähigen Cyberabwehr-Systems nutzen, das exakt auf ihreProduktionsanforderungen abgestimmt ist und Ausfallzeiten verhindern hilft.Die digitale Transformation ist heute in allen Industriezweigen in vollem Gange,und moderne KMUs möchten die Produktivitätsvorteile einer sicheren betrieblichenIntegrität nutzen. Da sich die Bedrohungslandschaft im OT- (OperationalTechnology) und ICS (Industrial Control System) -Bereich- schnell, oft innerhalbweniger Tage, verändert, ist der Mangel an geeigneten Cybersecurity-Ressourceneine große Herausforderung für die Betriebe. Insbesondere kleine undmittelständische Hersteller müssen Netzwerksicherheitslösungen finden, die einehohe Flexibilität bieten, sowohl in zentralisierten als auch in dezentralenOT-Umgebungen funktionieren und selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen überlange Zeiträume hinweg eingesetzt werden können.EdgeIPS Pro 216 setzt einen neuen Standard für den Schutz von OT/ICS-Netzwerkenund garantiert die betriebliche Kontinuität sowie die hohe Skalierbarkeit, diekleine und mittlere Unternehmen benötigen. Durch die Kombination derspezifischen "One-Pass Deep Packet Inspection (TXODPI)-Technologie" von TXOneNetworks mit speziell entwickelter Hardware bietet die LösungNetzwerksegmentierung mit Protokoll-Filterung für eine breite Palette vonOT-Protokollen."Als führender Anbieter von Zero Trust Cybersecurity-Lösungen für den OT-Bereichentwickelt TXOne seine Produkte kontinuierlich weiter, um den Anforderungenmittelständischer Hersteller gerecht zu werden", so Dr. Terence Liu, CEO vonTXOne Networks. " EdgeIPS Pro 216 ist in der Lage, Produktionsanlagen vorCyberangriffen zu schützen und eine Unterbrechung der täglichen Betriebsprozesse