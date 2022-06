Tesla als Arbeitgeber bei Schülern auf der Überholspur / Trendence-Schülerbarometer veröffentlicht Polizei und Bundeswehr verteidigen Spitzenposition als beliebteste Arbeitgeber, Tesla von 0 auf 5

Berlin (ots) - Die Polizei und die Bundeswehr gewinnen erneut die Gunst der

Schüler und Schülerinnen in Deutschland, wenn es um deren Traum-Arbeitgeber

geht. So lautet das Ergebnis des aktuellen Trendence-Schülerbarometers für den

in diesem Jahr bundesweit 24.764 Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 bis 13

befragt wurden. Allerdings holen Arbeitgeber aus anderen Branchen auf. Allen

voran der Automobilhersteller Tesla, der als bester Neueinsteiger gleich auf

Platz 5 der Rangliste einstieg. Zudem sprang der Sportartikel-Hersteller adidas

im Jahresvergleich von Platz 6 auf Platz 3 des Rankings. Organisationen aus dem

Gesundheitswesen, im vergangenen Jahr noch mit hohen Beliebtheitswerten, sind

dieses Mal die Verlierer des Rankings. So fiel beispielsweise das Deutsche Rote

Kreuz von Rang 7 auf 11, die Diakonie von 33 auf 41 sowie die Malteser von Platz

26 auf 48. Mit deutlichen Zugewinnen dagegen: Arbeitgeber aus der

Handelsbranche, die insgesamt 7,0% an Beliebtheitspunkten zulegte. Ein großer

Sprung im Klassement der beliebtesten Arbeitgeber gelang beispielsweise dem

Buchhandelsunternehmen Thalia, das von Rang 20 auf 12 stieg sowie der Modekette

H&M, der ein Sprung von Platz 33 auf 13 gelang.



Öffentlicher Dienst verliert im Jahresvergleich deutlich an Anziehungskraft