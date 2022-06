KÜS und KOTSA (Korea) unterschreiben Memorandum of Understanding / Internationale Zusammenarbeit im Sinne der Verkehrssicherheit / Gemeinsame Forschung zum Thema "HU der Zukunft" (FOTO)

Losheim am See (ots) - Die Fahrzeugüberwachung ist im Wandel. Nicht zuletzt

durch die steigende Anzahl und Komplexität an Fahrerassistenzsystemen in

modernen Fahrzeugen steht sie vor immensen Herausforderungen.



"Und doch müssen die Überwachungsorganisationen in der Lage sein, mit diesen

Entwicklungen in der Fahrzeugtechnik Schritt zu halten und die

Verkehrssicherheit automatisierter Fahrfunktionen auch morgen noch gewährleisten

zu können", so das klare Statement von KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler.