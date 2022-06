UnitySC sammelt 48 Mio. Euro mit Jolt Capital, der französischen Regierung und Supernova Invest

Montbonnot, Frankreich, und Singapur (ots/PRNewswire) - UnitySC, der führende

Anbieter von Mess- und Inspektionsgeräten für die Halbleiterindustrie, gibt eine

erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 48 Millionen Euro bekannt, die von

Jolt Capital, der französischen Regierung über French Tech Souveraineté (ein von

Bpifrance betriebenes Programm) und Supernova Invest geleitet wurde.



Die Nachfrage nach elektronischen Chips steigt stark an, besonders aufgrund von

Branchen wie Automobil, IoT oder Kommunikationsgeräte. Messungen und

Inspektionen von Wafern in jedem Schritt des Herstellungsprozesses werden immer

wichtiger, um für minimale Ausfallraten zu sorgen und den Ertrag zu steigern.

"Advanced Packaging" wie dreidimensionale integrierte Schaltungen (3DIC), einer

der derzeitigen Schlüsseltreiber für die Leistung von Halbleitern, erfordern

teilweise über 1000 Fertigungsschritte. Bei kaskadierenden Defekten kann der

Gesamtertrag drastisch sinken, was die Hochgeschwindigkeitsqualitätskontrolle

zur besten Versicherung und zum idealen Weg macht, Energie zu sparen und die

Kosten zu senken.