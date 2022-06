Berlin (ots) - Eine Studie des KI basierten Venture Capitalist "Morphais" aus

Berlin hat die wichtigsten Eigenschaften erfolgreicher Gründer analysiert. Die

Auswertung zeigt, welche Gründerteams am ehesten Risikokapital einsammeln.

Deutlich wird aber auch, dass Frauen aus einem recht einfachen Grund bei

Finanzierungsrunden benachteiligt werden... Das Ziel des VC "Morphais" ist es,

diese systematische Benachteiligung von Gründerinnen zu beenden.



Was wurde untersucht?





Um herauszufinden, welche Rolle Persönlichkeitsmerkmale bei der Bewertung vonGründerteams spielen, wurde gemeinsam mit Wissenschaftlern und Psychologen derHumboldt-Universität und der Freien Universität Berlin eine Studie durchgeführt.Knapp 100 Gründer wagniskapitalfinanzierter Start-ups wurden über einenOnlinefragebogen zu ihrer Persönlichkeit sowie zu dem Erfolg ihrerJungunternehmen befragt.Basierend auf der Firmenbewertung zählen einige der erfolgreichsten Gründer imDACH-Raum zu den Studienteilnehmern: Ein Viertel aller Befragten gründetenUnternehmen, deren letzte Bewertung bei über 50 Mio. EUR liegt, und über 7% derbefragten Start-ups erreichen eine Unternehmensbewertung von über 500 Mio. EUR.Der Fragebogen basiert auf dem OCEAN-Persönlichkeitsmodell, einem sehretablierten Modell zur Messung von Persönlichkeitsattributen.Persönlichkeitsstrukturen ähneln sich!Die Ergebnisse zeigen, dass die für Unternehmer charakteristischenPersönlichkeitsmerkmale bei wagniskapitalfinanzierten Gründern ausgeprägter sindals bei Vergleichsgruppen, die kein Risikokapital erhielten: Die befragtenGründer zeigten noch höhere Werte für Offenheit, Gewissenhaftigkeit,Extraversion (nach aussen gerichtet) und Verträglichkeit (Hilfsbereitschaft)sowie einen niedrigeren Wert für Neurotizismus, der mit einer hohen emotionalenStabilität einhergeht.Bei der Befragung einer Vielzahl von Risikokapitalgebern zu ihrenPersönlichkeitseigenschaften zeigte sich, dass Venture Capitalisten genau wiedie Gründer offener und extrovertierter sind, allerdings weniger gewissenhaft,umgänglich und neurotisch. Das bedeutet: die Persönlichkeiten von Gründern undInvestoren sind sich sehr ähnlich, unterscheiden sich aber von anderenVergleichsgruppen und dem Durchschnitt der deutschen Bevölkerung.Similarity Bias bei Entscheidungen maßgebend.Frühere Forschungsarbeiten haben bereits gezeigt, dass der sogenannte"Similarity Bias" den Entscheidungsprozess von Venture Capital-Gebernbeeinflusst. Dieser Bias beschreibt, dass Menschen andere Personen positiverbewerten, wenn sie ihnen ähnlich sind. Es wurde gezeigt, dass WagniskapitalgeberGründer systematisch bevorzugen, die ihnen etwa in Bezug auf Bildung, Erfahrungund beruflichen Hintergrund ähneln. Diese Bevorzugung erfolgt unterbewusst, hatjedoch gravierende Konsequenzen. Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin,dass Risikokapitalgeber eher Teams bevorzugen, die ihnen nicht nur insoziodemografischen Merkmalen, sondern auch in ihrer Persönlichkeit ähneln - undeben auch das selbe Geschlecht haben."Morphais"-CEO Eva Gfrerer: "Gleich und gleich gesellt sich gern. DaInvestitions-Entscheidungen bei VCs vor allem von Männern gefällt werden,profitieren vor allem auch männliche Gründerteams bei der Bewertung, währendFrauen oft leer ausgehen. Im Resultat führen solch subjektiv verzerrtenEntscheidungen zu homogenen Portfolios und sehr geringer Diversität vonGründerteams, was sich nachweislich negativ auf die Renditen auswirkt. VentureCapital braucht deshalb quantifizierbare Entscheidungsmetriken, sodass basierendauf Talent und nicht auf Bauchgefühl des Investors Kapital allokiert wird.Hierbei können Machine Learning-Algorithmen wertvolle Entscheidungsunterstützungliefern, sodass sich Investmententscheidungen nicht nur effizienter, sondernauch gewinnbringender und fairer treffen lassen. Genau das ist unser Ziel."Über Morphais:Eva Gfrerer baut mit Morphais einen neuen Quant VC aus Berlin auf, der inGründerteams in der Frühphase (pre-seed) investiert. Der Vorteil von "Morphais"besteht darin, dass der VC mithilfe von Daten und seiner proprietärenTechnologie für künstliche Intelligenz bessere, schnellere und umfassendereInvestitionsentscheidungen treffen will. Das Team des VC hat dieTechnologieplattform in den letzten 24 Monaten entwickelt und liefert bereitssehr starke Ergebnisse.