Die Ankündigung dieses Deals, der komplett in Aktien bezahlt werden soll, mag viele Analysten überrascht haben, doch setzt der den Trend fort, dass große Goldförderer sich neue Produktion zukaufen, um ihre sinkenden Reserven auszugleichen.

Auch weiterhin bleibt das Fusions- und Akquisitionsgeschehen im Bergbausektor stark. Wie jetzt nämlich bekannt wurde, will die südafrikanische Gold Fields (WKN 856777) durch die Übernahme von Yamana Gold (WKN 357818) aus Kanada zum viertgrößten Goldproduzenten weltweit aufsteigen. Der Deal soll einen Wert von 6,7 Mrd. Dollar haben.

Laut der Mitteilung der Unternehmen, wird Gold Fields alle ausstehenden Yamana-Aktien erwerben und dabei 0,6 eigene Aktien pro Yamana-Aktie ausgeben. Der daraus errechenbare Wert der Transaktion liegt bei 6,7 Mrd. Dollar und stellt damit einen Aufschlag von fast 34% für die Aktionäre von Yamana dar.

An der Börse gerieten die Aktien von Gold Fields nach Bekanntwerden der Übernahme stark unter Druck, kosten mittlerweile an der NYSE nur noch 9,34 USD, während die Yamana-Aktien zunächst profitierten.

Gold Fields-CEO Chris Griffith hatte gegenüber Mining Weekly erklärt, dass sein Unternehmen nach Fertigstellung des Salares Norte-Projekts in Chile keine neuen Entwicklungs- oder Explorationsprojekte in der Pipeline gehabt und bei Inbetriebnahme von Salares Norte mit 2,8 Mio. Unzen pro Jahr den Höhepunkt der Goldproduktion erreicht hätte. Aus diesem Grund habe Gold Fields nach eingehender Prüfung Yamana als das am besten geeignetes Akquisitionsziel ausgemacht.

Das fusionierte Unternehmen nämlich werde über 14 produzierende Minen mit einer Kapazität von 4 Millionen Unzen pro Jahr, eine Marktkapitalisierung von 15,9 Milliarden Dollar und Goldäquivalentreserven von 81 Millionen Unzen verfügen.

