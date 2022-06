BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) reist in der kommenden Woche in die USA und nach Kanada. Ziel sei es, die transatlantische Zusammenarbeit zu stärken, teilte ein Sprecher der Ministerin am Mittwoch in Berlin mit. Insbesondere zu den Themen Digitalisierung und Energieforschung werde sich Stark-Watzinger von Dienstag bis Freitag (7. bis 10. Juni) mit Regierungsvertretern beider Länder austauschen. In Kanada stehen den Angaben zufolge neue gemeinsame Forschungsprojekte zur Nutzung von grünem Wasserstoff im Fokus.

In der US-Hauptstadt Washington werde Stark-Watzinger mit Vertretern der National Science Foundation sowie von Innovationsagenturen unter anderem über die wirtschaftliche Nutzung von Forschungsergebnissen sprechen. Auch in Kanada spiele dieses Thema eine Rolle. Dort wird die Ministerin Termine in Ottawa und Montreal wahrnehmen. Die deutsch-kanadische Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Entwicklung jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal./faa/DP/jha