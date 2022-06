Münchener Verein Dr. Ulrich Seubert verantwortet Produktmanagement und Marketing (FOTO)

München (ots) - Dr. Ulrich Seubert übernimmt zum 1. Juli 2022 die Leitung des

Fachbereichs Produktmanagement und Marketing der Münchener Verein

Versicherungsgruppe. Der 37-jährige gebürtige Würzburger war zuvor Leiter der

Abteilung Zentrale Unternehmenskoordination und Presse. Dr. Ulrich Seubert löst

Michael W. Matz ab, der sich nun ganz auf seine Aufgabe als Vertriebsdirektor

des sich rasant entwickelnden Vertriebsweges Banken und Honorarvermittler

konzentriert.



Dr. Ulrich Seubert hat an der Universität Mannheim und in North Carolina

Betriebswirtschaftslehre studiert. Er promovierte zum Thema

"Hypothekenfinanzierung von Privathaushalten". Nach seiner Zeit als akademischer

Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre an der Universität Mannheim stieg

Dr. Seubert bei der Unternehmensberatung McKinsey & Company ein. In dieser

Position arbeitete er zuletzt als Engagement Manager auf Projekten bei

Versicherungen und Banken mit Einsatzorten in Europa und den USA. Dr. Seubert

war Mitglied der European Insurance Practice und der Strategy & Corporate

Finance Practice bei McKinsey. Anschließend wechselte er als Senior Project

Manager zur Interhyp AG, München. Im September 2020 ging er als Abteilungsleiter

zum Münchener Verein.