valantic tritt in den belgischen Markt ein und erweitert seine Salesforce CRM- und Microsoft Power Platform-Expertise durch den Zusammenschluss mit C-Clear Partners und Atom Ideas (FOTO)

München / Antwerpen / Limburg (ots) - Das digitale Beratungs- und

Softwareunternehmen valantic ( http://www.valantic.com/ ) setzt seinen

Expansionskurs fort und schließt sich mit dem belgischen Strategie- und

Prozessberatungsunternehmen C-Clear Partners ( https://c-clearpartners.com )

sowie seinem Schwesterunternehmen, dem auf Online-Marketing-Services

spezialisierten Atom Ideas ( http://www.atomideas.com/ ), zusammen. C-Clear

Partners und Atom Ideas verstärken die Expertise von valantic in den Bereichen

End-to-End-CRM-Plattformen und Omni-Channel-Marketing-Automation-Services.

Darüber hinaus bringen die Experten von C-Clear Partnes wertvolles zusätzliches

Salesforce- und Microsoft-CRM-Know-how in das valantic Powerhouse ein.



Der Markt und die Nachfrage nach Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM)

wächst stetig. Experten prognostizieren eine Wachstumsrate von 15% bis 40% in

den nächsten Jahren, insbesondere für die großen CRM-Plattformen wie Salesforce

und Microsoft Power Platform / Dynamics 365. Aber nicht nur die Nachfrage

steigt, sondern auch die Anforderungen und Kundenerwartungen.





Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, baut valantic seine Beratungsleistungenim Bereich CRM aus und schließt sich mit dem Strategie- undProzessberatungsunternehmen C-Clear Partners und der Online-Marketing-AgenturAtom Ideas zusammen. Die belgischen Unternehmen mit Sitz in Antwerpen undLimburg bieten umfassende Beratungskompetenz im Bereich CRM-Systeme undOmni-Channel-Marketing-Automation auf Basis von Salesforce, Veeva und Microsoft.Die 75 Expert*innen von C-Clear Partners verstärken das Customer Experience (CX)Powerhouse von valantic in Belgien und den Niederlanden und bringen wertvolleSalesforce- und Microsoft-CRM-Expertise in valantic ein. Zusammen mit ISM - avalantic company mit Sitz in den Niederlanden ist valantic in der Lage, seinCX-Geschäft zu erweitern, indem es seinen Kunden in Belgien, Luxemburg, denNiederlanden sowie weiteren europäischen Ländern integrierte Marketing-,Commerce- und CRM-Projekte anbietet. Durch den Zusammenschluss von valantic undC-Clear Partners, einem Salesforce Crest (ehemals Gold) Partner, ist der Weg zumSummit Partner, der höchsten Salesforce-Zertifizierung, geebnet.Branchenfokus Life Science/Pharma und öffentlicher Sektor ermöglicht weiteresMarktwachstum und umfangreiche ProjekteSalesforce in Verbindung mit Veeva wird vor allem von Unternehmen aus demBereich Life Sciences genutzt. Die zusätzliche Expertise hinsichtlich derMicrosoft Power Platform / Dynamics 365 von C-Clear Partners und der damitverbundene Fokus auf Kunden aus dem öffentlichen Sektor ermöglicht es dem