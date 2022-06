Neue IW-Consult Studie / Ohne Papier geht in Wirtschaft und Gesellschaft wenig (FOTO)

Berlin (ots) - Die Bedeutung der deutschen Papierindustrie reicht weit über die

eigenen Beiträge zur Wertschöpfung und Beschäftigung hinaus. Sie steht mit ihren

vor- und nachgelagerten Stufen für 522.000 Beschäftigte, eine Wertschöpfung von

35 Mrd. Euro. und einen Umsatz von 93 Mrd. Euro. Ohne Papier geht in Wirtschaft

und Gesellschaft wenig. Das sind die zentralen Aussagen einer aktuellen Studie

von IW Consult, einer Tochter des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW).



IW Consult hat sich in seiner Studie ausführlich mit der Rolle der

Papierindustrie als Vorleistungsindustrie befasst, die tief in nationale und

internationale Wertschöpfungsketten eingebettet ist. Das Spektrum reicht von der

Forstwirtschaft und der Entsorgungsbranche in der Vorstufe hin zu Verlagswesen,

Verpackungsindustrie, Medizin und vielfältigen Spezialanwendungen in der

nachgelagerten Stufe. Es liege daher im Interesse der gesamten Volkswirtschaft,

dass die Branche den Strukturwandel erfolgreich bewältigt, lautet das Fazit.