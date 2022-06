KUBIKx und Ninepointfive investieren drei Millionen Euro in neuen Kommunikationsdienst für Disponenten / Heylog vereinfacht die Kommunikation in der Disposition (FOTO)

Wien (ots) -



- KUBIKx (http://www.kubikx.com) , der Venture Builder der Schmitz Cargobull

Gruppe, und der Venture Capital Investor Ninepointfive

(https://www.ninepointfive.vc/) , ein Risikokapitalfonds, der Corporate- und

Start-up-Innovationen unterstützt, investieren in den neuen

Kommunikationsdienst Heylog (http://www.heylog.com/)

- Der Dienst ermöglicht datenschutzkonforme Kommunikation mit Fahrern und

Subunternehmern über beliebte Messaging-Dienste wie WhatsApp, Facebook

Messenger und Viber



"Im Tagesgeschäft muss es schnell gehen. Deshalb kommunizieren viele

Speditionsunternehmen mit ihren Fahrern und Subunternehmen über

Messaging-Dienste wie WhatsApp. Mit Heylog helfen wir, die Kommunikation über

WhatsApp strukturiert, effizient und konform mit europäischen

Datenschutzstandards zu gestalten. Alle Daten werden in Europa gespeichert und

können vom Disponenten zentral verwaltet werden. Man könnte sagen, wir machen

WhatsApp fit für die Logistikbranche von heute", erklärt Heylog-Mitgründer

Bernhard Hauser.





Der neue Kommunikationsdienst bietet an, Nachrichten direkt in die Sprache desFahrers zu übersetzen und unterstützt bei der zentralen Verwaltung von Sendungenund dem Austausch von Dokumenten. Heylog ist außerdem einfach in der Anwendung:Speditionen sparen sich Installationskosten sowie Integrationsaufwand und auchdie Fahrer müssen keine weitere App installieren, sondern können wie gewohntüber WhatsApp, Facebook Messenger und Viber kommunizieren.Mitgründer Bernhard Hauser hat Erfahrung in der Entwicklung intuitiver SoftwareLösungen. Er ist ein Serienunternehmer und ehemaliger Program Manager beiFacebook. Mit den Kompetenzen des auf das Transportwesen fokussierten VentureBuilders KUBIKx und dem Kapitalinvestor Ninepointfive, möchte Hauser Disponentenhelfen, effizienter zu kommunizieren."Die Expertise der Investoren im Aufbau von Logistik Startups ist eine enormeStarthilfe für Heylog, das sich gerade stark mit dem Aufbau des Teams befasst.Ich freue mich, dass wir damit die idealen Voraussetzungen schaffen, damitDisponenten und Fahrer in bester Verbindung bleiben." so Hauser.Über HeylogHeylog integriert bestehende Messenger-Dienste in eine intuitive Plattform,damit Disponenten immer in bester Verbindung mit ihren Fahrern bleiben. DasUnternehmen wurde im Jahr 2022 in Wien gegründet. Weitere Informationen unterhttp://www.heylog.com .Pressekontakt:Maggie Horlachermailto:presse@heylog.com+49 15161109301Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163393/5236660OTS: Heylog