JEFFERIES stuft Zur Rose Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen. Die Testphase des E-Rezeptes dürfte nun beschleunigt fortgesetzt werden, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Sitzung der Nationalen Agentur für Digitale Medizin (Gematik)./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 15:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 15:52 / ET