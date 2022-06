Die Xella Gruppe, ein führender europäischer Anbieter von nachhaltigen, effizienten und erschwinglichen Wandlösungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs seines Dämmstoffgeschäfts URSA an Etex bekannt. Die Transaktion, die 13 Produktionsstandorte umfasst, wurde heute mit der Zustimmung der zuständigen Behörden abgeschlossen. URSA ist in Europa führend bei extrudiertem Polystyrol (XPS) und gehört zu den drei größten Herstellern von Glasmineralwolle. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

- Verkauf ist ein wichtiger Schritt für die zukünftige Fokussierung auf Baustofflösungen - Xella ist in einer sich schnell verändernden Branche ideal positioniert

Christophe Clemente, CEO von Xella, kommentiert: "Mit dieser Portfoliovereinfachung macht Xella einen wichtigen Schritt, um seine Ressourcen auf die Entwicklung von Baustofflösungen zu konzentrieren. Mit unseren komplementären Produkttypen, Porenbeton und Calciumsilikat-Produkte, wollen wir unsere Position als ein führender europäischer Anbieter von Mauerwerkslösungen stärken. Ich danke den URSA-Teams herzlich für ihre Leistungen in den vergangenen erfolgreichen Jahren innerhalb der Xella Gruppe und wünsche ihnen eine gute Zukunft bei Etex."



Bernard Delvaux, CEO von Etex, fügt hinzu: "Mit der Übernahme von URSA setzen wir unseren Weg zu einem weltweit führenden Unternehmen im Leichtbau und in der Modulbauweise fort. Diese Übernahme passt perfekt zu Etex, da sie eine neue Wachstumsplattform mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit kombiniert. Ich heiße die mehr als 1.700 Mitarbeiter von URSA herzlich willkommen und freue mich darauf, die Erfolgsgeschichte gemeinsam fortzusetzen."

Xella hat sich in den vergangenen Jahren von einem reinen Hersteller von Bau- und Dämmstoffen zu einem kundenorientierten Lösungsanbieter für die gesamte Gebäudehülle entwickelt. Das Unternehmen ist bestrebt, energieeffiziente, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für Wohn- und Gewerbebauten anzubieten. Damit ist Xella in der Lage, eine sich schnell verändernde Branche zu bedienen, die zunehmend von der Nachfrage nach effizientem, weniger arbeitsintensivem und nachhaltigem Bauen geprägt ist.



Über die Xella Gruppe



Die Xella Gruppe ist ein europäischer Anbieter von effizienten, innovativen und nachhaltigen Wandlösungen für die gesamte Gebäudehülle mit Niederlassungen in 22 europäischen Ländern. Xella ist Heimat bekannter Marken wie Ytong, Silka, Hebel und Multipor und ein Pionier für digital unterstützte Bauprozesse. Unsere hochwertigen Produkte basieren auf natürlichen Rohstoffen und tragen dem Bedarf an effizientem Bauen sowie der Nachfrage nach nachhaltigen Gebäudelösungen Rechnung. Die Gruppe treibt Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Planung über die Produktion bis hin zur Montage voran. Xella verbessert die Nachhaltigkeit von Gebäuden während ihres gesamten Lebenszyklus und trägt zu einer emissionsarmen Industrie bei, die mit einer Kreislaufwirtschaft kompatibel ist. Die Xella Gruppe mit Hauptsitz in Duisburg, Deutschland, erwirtschaftete, ohne URSA, mit mehr als 5.300 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2021.



Pressekontakt:



Xella International GmbH

Cécile Fages

Chief Sustainability and Communications Officer

Düsseldorfer Landstraße 395

47259 Duisburg, Deutschland

Phone: +49 (0)203 60880 5500

Mobile: +49 (0)160 99055743

E-Mail: mailto:cecile.fages@xella.com



Agnes Dittmar

Group Communication Lead

Düsseldorfer Landstraße 395

47259 Duisburg, Deutschland

Phone: +49 (0) 203 60880 5516

Email: mailto:agnes.dittmar@xella.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162398/5237033 OTS: Xella International GmbH