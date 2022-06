Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf/München (ots) - ADVYCE und HASE & IGEL legen Analyse zumNachfrageverhalten im Energiebereich vorInfolge der Corona-Pandemie und insbesondere des Ukraine-Kriegs ist dieNachfrage nach smarten Energielösungen förmlich explodiert. Dies zeigt eineKI-gestützte Analyse repräsentativer Suchanfragen bei Google. In zwei JahrenPandemie hat sich die Zahl der Suchen zu entsprechenden Lösungen insbesondere imprivaten Bereich verdoppelt, während sie auf betrieblicher Seite hier nochstagnierte. Dies ist besonders auf zwei Aspekte zurückzuführen: Durch denLockdown geriet der Fokus auf die Modernisierung der eigenen vier Wände, indenen nun deutlich mehr Zeit als vorher verbracht wurde. Zum anderen waren mitausbleibenden Ausgaben für Urlaube oder Ähnliches mehr Rücklagen für derartigeInvestitionen verfügbar. Mit der drohenden Energieknappheit und deutlichgestiegenen Gas- als auch Strompreisen hat sich die Zahl der Abfragen nun imprivaten wie betrieblichen Bereich als Folge des Ukraine-Konfliktes in nur 1,5Monaten noch einmal verdoppelt. Im ersten Monat des Krieges wurden neunMillionen Anfragen über die größte Suchmaschine gestellt. An der Spitze lagenProsumer-Lösungen wie kleine Photovoltaikanlagen, gefolgt von erdgasfreienHeiztechnologien (z.B. Wärmepumpen) und Energiesparlösungen. Trotz desPreisschocks an den Zapfsäulen hat die Nachfrage nach Elektromobilitätslösungenim Zeitraum des Krieges leicht nachgelassen. Am Ende der Skala finden sich SmartHome-Lösungen, Gebäudesanierung und Öko-Strom, die deutliche Nachfragerückgängehinnehmen mussten."Während es in der Vergangenheit die Anbieter waren, die - insbesondere beikommunalen Strukturen auch aus Compliance-Gründen - moderne Energielösungen aufden Markt brachten, die aber oft wenig nachgefragt wurden, beobachten wir jetzteine Nachfrageexplosion, die aufgrund von Lieferkettenschwierigkeiten, Material-und Personalknappheit kaum mehr von Anbieterseite bedient werden kann", sagt JanSchoenmakers, Geschäftsführer der KI-Analysefirma HASE & IGEL. "Interessant istauch, dass der Fokus meist auf große Lösungen wie eine Umstellung derEnergieerzeugung oder Heiztechnologie abzielt, die erhebliche Investitionen undzeitlichen Vorlauf erfordern. Smarte, digitale Lösungen zur intelligentenSteuerung, die mit weniger Investitionen einen schnelleren Energiespareffekthätten, werden leider deutlich vernachlässigt."Die Studie untersuchte das Nachfrageverhalten nach smarten Energielösungen übereinen Zeitraum von 48 Monaten bei der Suchmaschine Google. Untersucht wurden dieKategorien Biogas, Elektromobilität, Energiemanagement, Energiesparlösungen,Erzeugungsmanagement, Gebäudesanierung, Heiztechnologie, Ökostrom, Prosumer,