Verhandler basteln an schwarz-grüner Koalition in Schleswig-Holstein

KIEL (dpa-AFX) - Nach großer Runde suchen CDU und Grüne nun in kleineren Kreisen nach der Basis für eine schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein. Seit Mittwoch verhandeln Fachgruppen beider Seiten. "In den Sondierungsgesprächen haben wir gemeinsam unsere Ziele für diese Wahlperiode definiert. Jetzt geht es darum, wie wir diese Ziele konkret erreichen", sagte CDU-Landesvize Tobias Koch am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

In den Sondierungen hatten sich beide Seiten auf ein dreiseitiges Eckpunktepapier verständigt. Sie wollen ehrgeizigere Klimaschutzziele festlegen, Schleswig-Holstein solle zum ersten klimaneutralen Industrieland werden, hieß es. Als mögliche Knackpunkte gelten die Innere Sicherheit, der Landwirtschaftsbereich und auch der Verkehrssektor. Dort gibt es mit der Küstenautobahn A20 und dem Bau des Fehmarnbelttunnels Konfliktpotenzial.

Die Delegationen wollen sich zudem einmal wöchentlich in großer Runde treffen. Das Ende der Gespräche peilen sie für den 22. Juni an. Sollten Parteitage den Koalitionsvertrag absegnen, soll dieser am 28. Juni unterzeichnet werden. Einen Tag später stünde dann die Wahl des Ministerpräsidenten im Kieler Landtag an. Bei der Landtagswahl am 8. Mai hatte die CDU von Regierungschef Daniel Günther die absolute Mehrheit im Landtag nur um einen Sitz verfehlt./akl/DP/jha