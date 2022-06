Mais befindet sich seit Ende April / Anfang Mai in einem Korrekturszenario. Nach der Ausbildung einer markanten Top-Formation drehte der Preis nach unten ab.

Gewinnmitnahmen zwangen Mais mittlerweile auf den Unterstützungsbereich von 7,5 US-Dollar / 7,2 US-Dollar. Ob die Korrektur möglicherweise in diesem Bereich ihr Ende finden kann, bleibt allerdings noch abzuwarten. Spannend ist die aktuelle Situation allemal, wie der untere Chart eindrucksvoll dokumentiert…

Die (vorläufige) Top-Bildung, die Ende April / Anfang Mai im Bereich von 8,2 US-Dollar stattfand, könnte man auch in das Korsett einer S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation pressen. Diese potentiellen oberen Trendwendeformationen findet man des Öfteren am Ende auslaufender Aufwärtsbewegungen. Ob es in diesem Fall auch so sein wird, bleibt abzuwarten. Dem Unterstützungsbereich 7,5 US-Dollar / 7,2 US-Dollar kommt daher aber eine umso größere Bedeutung zu. Sollte es zum Bruch der 7,2 US-Dollar kommen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig muss in diesem Fall mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 6,5 US-Dollar gerechnet werden. Eine wichtige Horizontalunterstützung sowie die 200-Tage-Linie bilden in diesem Bereich eine potentielle Haltezone. Auf der Oberseite gilt hingegen: Ein dynamischer Ausbruch über das letzte Verlaufshoch bei 8,3 US-Dollar würde die Aufwärtsbewegung wieder reaktivieren.

Unter fundamentalen Aspekten war unter anderem der aktuelle WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Mai, der vom US-Agrarministerium (USDA) am 12.05. veröffentlicht wurde, von Interesse. Gleichzeitig beinhaltete das Mai-Bulletin eine erste Projektion für das Erntejahr 2022 / 2023. Im aktuellen Mai-Bulletin wurden die Prognosen in Bezug auf die globalen Lagerendbestände für das Erntejahr 2021 / 2022 wieder leicht nach oben angepasst. Ging man im April-Report für das Erntejahr 2021 / 2022 noch von globalen Lagerendbeständen in Höhe von 305,46 Mio. Tonnen aus, waren es im aktuellen Mai-Report nunmehr 309,39 Mio. Tonnen. Am Ende des Erntejahres 2022 / 2023 werden die globalen Lagerendbestände einer ersten Projektion zufolge in einer Höhe von 305,13 Mio. Tonnen erwartet.