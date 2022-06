HANNOVER (dpa-AFX) - Beim beschleunigten Ausbau der Windkraft an Land darf nach Auffassung des Tüv Nord der Ersatz oder die Nachrüstung älterer Anlagen nicht vernachlässigt werden. Das sogenannte Repowering biete großes zusätzliches Potenzial, um die Energiewende schneller umzusetzen, sagte der Chef des Prüfkonzerns, Dirk Stenkamp, am Mittwoch. Man dürfe es "nicht aus den Augen verlieren, weil es abseits vom Bau neuer Anlagen eine wichtige Rolle spielen kann".

Der Ökoanteil aus Wind-, Solar-, Biomasse- und Wasserkraft an der gesamten Stromproduktion in Deutschland soll in den kommenden Jahren deutlich erhöht werden, um die verschärften Klimaziele erreichen zu können. "Die Ausbauziele der Ampel-Koalition sind aus heutiger Sicht sehr ambitioniert und herausfordernd", so der Tüv Nord.