Vanadium ist eigentlich kein seltenes Metall. Es kommt recht häufig in der Erdkruste vor. Doch es gibt nur wenige Lagerstätten, in denen das stahlgrau-bläuliche Übergangsmetall in einer so hohen Konzentration zu finden ist, so dass sich der Abbau auch wirtschaftlich lohnt. Vanadium Resources verfügt über ein solches Vorkommen in Südafrika. Das Steelpoortdrift genannte Vorkommen liegt mitten im bekannten Bushveld-Komplex, wo bereits große Konzerne wie Anglo American, Glencore, Sibanye-Stillwater oder Impala Rohstoffe abbauen. Dementsprechend profitiert Vanadium Resources hier von einer modernen Mining-Struktur. Wasser, Strom und Straßen sind vorhanden, ein Hafen und auch ein Bahnanschluss befinden sich in der Nähe, was die Entwicklung des Vorkommens vereinfacht. Sobald dort Vanadium abgebaut werden wird, kann zudem auf eine erfahrene Arbeiterschaft in der Region zurückgegriffen werden.

Neben den Umfeld-Faktoren spricht zudem vieles für das Vorkommen selbst. Es gilt als das hochgradigste, noch nicht entwickelte Vanadium-Vorkommen der Welt. Vanadium Resources hat bereits im Juni 2021 eine Vormachbarkeitsstudie, eine sogenannte Pre Feasibility Study (PFS), hierfür vorgelegt. Demnach beträgt der Investitionsbedarf für den Minenbau lediglich 200 Mio. US-Dollar, was in der Mining-Branche eine überschaubare Zahl ist. Ein Puffer von 15% ist in dem Betrag schon berücksichtigt worden. Demgegenüber steht ein EBITDA über die geplante, 27-jährige Betriebszeit von 5,8 Mrd. US-Dollar. Für die Studie hat man einen Verkaufspreis von lediglich 9,03 US-Dollar je Pfund unterstellt bei Produktionskosten (Cash Costs) von 3,08 US-Dollar je Pfund Vanadium. Zum Vergleich: Im März wurden in Europa für Vanadium Pentoxide (98,5%) 9,60 US-Dollar je Pfund bezahlt und somit 50 Cent mehr als in der PFS unterstellt wurde.