Looking Glass Labs beruft Ron Moravek in das Strategic Advisory Board

Vancouver, British Columbia - 1. Juni 2022 - Looking Glass Labs Ltd. („LGL“ oder das „Unternehmen“) (NEO: NFTX) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf eine nicht-fungible Token-Architektur („NFT“), immersive Metaverse-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenisierung und virtuelle Asset-Lizenzgebührenströme spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass Ron Moravek zum Mitglied des Advisory Board von LGL ernannt wurde. Herr Moravek verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und sein spezielles Interesse gilt Geschäfts- und Softwareinnovationen. Er ist spezialisiert auf Design und Entwicklung der Videospielindustrie, Online-Webplattformentechnologie, Softwareentwicklung, Entwicklung mobiler Spiele und Free-to-Play-Spielesysteme und vieles mehr. Ron ist derzeit Senior Advisor und Vice President for Business and Corporate Development bei Heavy Iron Studios, Inc. Das LGL-Management-Team begrüßt Herrn Moravek im Advisory Board und freut sich auf seine wertvollen Beiträge.

Das Unternehmen hatte zuvor die folgenden Mitglieder in sein Advisory Board berufen (in alphabetischer Reihenfolge):

- Arjun Krishan Kalsy, VP Growth bei Polygon (MATIC), mit Sitz in Dubai, UAE;

- Tom Sweeney, erfahrener Manager mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen grenzüberschreitende Technologieinvestitionen, Fondmanagement und Unternehmensstrategie, der auch Gründer und aktueller CEO von Jun Capital Management ist, einem Krypto-Investment- und strategischen Beratungsunternehmen und der Chief Opering Officer und Mitbegründer der Unizen Smart CeDeFi-Plattform (www.unizen.io).

- Nuseir Yassin, CEO der Nas Academy in Los Angeles, Kalifornien, hat unter anderem über 47 Millionen Follower in sozialen Medien; und

- Ben Yu, Empfänger des Thiel Fellowship, ist erfolgreich als Entwickler von Unternehmensinhalten tätig.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Herrn Moravek 50.000 Kaufoptionen gewährt hat. Jede Aktienkaufoption kann für einen Zeitraum von zwei Jahren zu einem Ausübungspreis von CAD 0,25 pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden. Die Optionen werden vier Monate nach dem Zuteilungsdatum unverfallbar.