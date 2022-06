Fast jeder zweite Bundesbürger ist privatversichert (FOTO)

Berlin (ots) - Anlässlich der PKV-Jahrestagung 2022 erklärt Ralf Kantak,

Vorsitzender des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV):



"Im vergangenen Jahr ist die Private Krankenversicherung erneut deutlich

gewachsen. Die Gesamtzahl an Versicherungen stieg um fast eine Million auf 37,1

Millionen. Damit ist fast jeder zweite Bundesbürger privatversichert. Die Zahl

der Zusatzversicherungen stieg um 3,5 Prozent auf insgesamt 28,4 Millionen. Der

Trend ist demnach ungebremst: Immer mehr Menschen wollen die private Vorsorge

nutzen, um den Leistungsumfang der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

aufzustocken.



Ähnlich erfreulich ist die Entwicklung in der Vollversicherung. Schon das vierte

Jahr in Folge wechseln mehr Menschen aus der GKV in die Private

Krankenversicherung (PKV) als umgekehrt. Im Saldo ergab sich ein Plus von 23.600

Versicherten zu Gunsten der PKV (Saldo 2020: +20.200).