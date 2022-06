Bestplatzierung in Branchenranking / Klüh Catering erneut Nummer 1 im Care-Bereich (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Catering-Sparte des Multiservice-Anbieters Klüh ist von

der gvpraxis zum neunten Mal in Folge zur Nummer 1 der Contract-Caterer im

Bereich Kliniken und Krankenhäuser gekürt worden. Wie die

Wirtschaftsfachzeitschrift für die professionelle Gemeinschaftsgastronomie in

ihrer diesjährigen Marktanalyse darüber hinaus ermittelte, war Klüh Catering im

zurückliegenden Jahr zudem die Nummer 4 bezogen auf den gesamten Cateringmarkt.



"Gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten freuen wir uns natürlich besonders über

diese Top-Positionen. Zugleich sind sie für uns Ansporn, den Schwierigkeiten

durch Corona, Lieferengpässe und steigende Preise zum Trotz an unserem hohen

Anspruch als Qualitätsanbieter festzuhalten, den wir als Schlüssel unseres

Erfolgs sehen", erklärt Thorsten Greth , Geschäftsführer von Klüh Catering.