CytoSorbents und Nikkiso vereinbaren engere Zusammenarbeit

Partnerschaft über den Vertrieb von Blutpumpen in 14 Ländern

Das Geschäftsmodell wird voraussichtlich eine breitere Anwendung und verstärkte Akzeptanz von CytoSorb ermöglichen

PRINCETON, N.J., 1. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO) hat mit der Nikkiso Europe GmbH (Nikkiso) eine erweiterte, nicht-exklusive Vereinbarung über den Vertrieb ihrer PureADJUST Stand-alone-Hämoperfusionspumpe und des Zubehörs in insgesamt 14 Ländern unterzeichnet. CytoSorbents hat sich damit die Rechte für den Verkauf der Stand-alone-Pumpe und des Zubehörs von Nikkiso in Deutschland, Österreich und Luxemburg gesichert. Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung mit Nikkiso auch ein erweitertes Wiederverkäuferabkommen für Frankreich, Polen, Belgien, Schweiz, Serbien, Finnland, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Island und Liechtenstein. CytoSorbents wird auch in der Lage sein, in diesen Ländern einen Kundendienst vor Ort zu leisten.

Dieser Vereinbarung war ein erfolgreiches Pilotprogramm in drei Ländern vorausgegangen. Die Partnerschaft mit Nikkiso ermöglicht nun eine noch breitere Anwendung und verstärkte Akzeptanz für seine Blutreinigungstherapie CytoSorb.

Dr. Christian Steiner, Executive Vice President, Sales and Marketing von CytoSorbents, stellte die Tragweite der Partnerschaft besonders mit Blick auf die Patienten heraus: „Unsere neue eigenständige Blutpumpe macht es Ärzten leicht, die Behandlung mit CytoSorb früher zu beginnen, noch bevor die Patienten ein Nierenversagen entwickeln. Ein frühzeitiger Beginn der Therapie ist nachweislich ein wichtiger Prädiktor für den Erfolg und wurde in einer Reihe von Studien hervorgehoben. Wir sind also davon überzeugt, dass dieses neue Geschäftsmodell zu einer effektiveren Behandlung führen wird und gleichzeitig die Zahl der Patienten, die von unserer Therapie profitieren könnten, deutlich erhöht."

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit CytoSorbents unser Geschäft weltweit auszubauen."

Yoji Wakabayashi, Geschäftsführer der Nikkiso Europe GmbH, kommentierte: "Wir freuen uns, mit CytoSorbents zusammenzuarbeiten, um den Kunden von CytoSorbents in diesen zusätzlichen Ländern unsere PureADJUST-Geräte sowie die gesamte Palette an Verbrauchsmaterialien und Zubehör zur Verfügung zu stellen. Das kompakte Design von PureADJUST, die intuitive Benutzeroberfläche und die einfache Integrierung des Adsorbers sind die ideale Lösung, um eine zusätzliche Plattform für die Bereitstellung der branchenführenden Blutreinigungstechnologie von CytoSorbents zu bieten. Wir freuen uns darauf, mit CytoSorbents unser Geschäft weltweit gemeinsam auszubauen."