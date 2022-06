Bien-Zenker veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht / Das Fertighausunternehmen berichtet über sein Engagement für Mitarbeiter, kommende Generationen, Gesellschaft und Umwelt (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europasmit Sitz in Schlüchtern ( http://www.bien-zenker.de ), hat seinen erstenNachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. "Nachhaltigkeit ist nur ein Wort, bis esdurch Taten mit Bedeutung gefüllt wird", sagt Friedemann Born,Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, zur Veröffentlichung underklärt weiter: "In unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht präsentieren wirdeshalb, was wir tun, um unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern,kommenden Generationen, der Gesellschaft sowie der Umwelt gerecht zu werden.Damit ist der Bien-Zenker Nachhaltigkeitsbericht nicht nur Zeugnis des aktuellenEngagements, sondern auch der Ausgangspunkt für die weitere Berichterstattung."Denn unter anderem mit der Teilnahme am Global Compact der Vereinten Nationenhat sich Bien-Zenker zu einer regelmäßigen Berichterstattung bekannt. Dass derBericht ausschließlich online veröffentlicht wird, ist für Bien-Zenker auch eineFrage der Nachhaltigkeit. "Durch das CO2-neutrale Hosting unserer Website machenwir den Nachhaltigkeitsbericht allen Interessierten zugänglich, ohne dafürwertvolle natürliche Ressourcen aufzuwenden", freut sich Born. Interessiertekönnen den Nachhaltigkeitsbericht einfach über die Website aufrufen.In dem Online-Bericht erfahren die Leser, wie Bien-Zenker den BegriffNachhaltigkeit versteht und wie das Unternehmen ihn systematisch in konkreteHandlungen umsetzt. "Mit dem Bienen-Begegnungshaus haben wir ein weithinsichtbares Zeichen gesetzt. Aber vor allem mit den Häusern unserer Bauherren,deren Nachhaltigkeit serienmäßig mit dem DGNB-Zertifikat in Gold bescheinigtwird, leisten wir einen spürbaren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Sektor Bauenund Wohnen. Der Bericht zeigt, was wir in den verschiedenen Phasen des Hausbausunternehmen, um den ökologischen Fußabdruck unserer Aktivitäten weiter zuminimieren. Zudem wollen wir mit diesem Bericht auch unsere Mitarbeiterwürdigen, deren Engagement oft nicht so im Rampenlicht steht", erklärt Born.