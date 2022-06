Personelle Veränderungen in den Aufsichtsräten der DAX40-Unternehmen im Zuge der HV-Saison 2022

München (ots) - Eine Analyse der international tätigen Personalberatung Heidrick

& Struggles zeigt das Stühlerücken an der Spitze vieler Aufsichtsräte, die

zunehmende Internationalisierung der Gremien und die Überwindung des Stillstands

zu mehr weiblichen Aufsichtsrätinnen



Die diesjährigen Hauptversammlungen (HVs) der DAX40-Unternehmen enden mit den

Veranstaltungen von Daimler Truck am 22. Juni und Qiagen am 23 Juni. Die Linde

plc. wird die Hauptversammlung am 26. Juli abhalten, die umfangreichen

personellen Veränderungen im Kontrollgremium sind jedoch bereits vollzogen.