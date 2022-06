Bad Homburg (ots) - Payment-Dienstleister hat bereits mehrere Tausend Geräte

Vom großflächigen Ausfall der in Deutschland und Österreich weit verbreiteten

Bezahlterminals vom Typ Verifone H5000 sind auch TeleCash-Kunden betroffen. Seit

Beginn des Vorfalls hat TeleCash mehrere Tausend Ersatzgeräte verteilt und

zusätzlich bei tausenden Kunden vor Ort neue Geräte in Betrieb genommen und die

Einsatzfähigkeit wiederhergestellt.





Für eine schnelle und unbürokratische Abwicklung hat TeleCash jetzt außerdem einRücksendeportal eingerichtet. Unter der Webadresse http://www.tctausch.de könnenKunden ein Online-Formular ausfüllen und im Anschluss ihr Zahlungsterminal anTeleCash einsenden - unabhängig davon, ob sie bereits Kontakt zum Kundenservicehatten oder gar bereits ein Ersatzgerät erhalten haben.Statusabfrage-Hotline für den HandelZusätzlich hat TeleCash eine neue Hotline eingerichtet: Unter der Rufnummer 080035 777 35 (aus Österreich: 0800 56 0001 45) können bestehende Kunden nachEingabe ihrer Terminal-ID Informationen zum aktuellen Status ihres Ersatzgerätesoder Ihrer individuellen Lösung erhalten."Wir haben in den letzten Tagen unsere Auslieferungskapazität auf mehr als daszehnfache gesteigert, um unsere Händler zeitnah mit Ersatzterminalsauszustatten." kommentiert Oliver Lohmüller-Gillot, Geschäftsführer der FirstData GmbH, die unter der Marke TeleCash from Fiserv auftritt.###Über TeleCash:TeleCash from Fiserv bietet seit über drei Jahrzehnten maßgeschneiderte undprofessionelle Lösungen für bargeldlose Zahlungen mit Karten: Am Point of Sale,im E-Commerce für Onlineshops und Apps, bis hin zu Omnichannel-Lösungen. Mitüber 250.000 Terminals betreibt TeleCash heute die Bezahllösung für mehr als100.000 Kunden in verschiedensten Branchen und Vertriebskanälen.Pressekontakt:Sabine GrünMarketing Director DACHMobile: +49 (0)160 9060 5686mailto:sabine.gruen@fiserv.comhttp://www.telecash.deMarkus JuhrsManager Communications DACHPhone: +49 (0)911 945 8134mailto:markus.juhrs@fiserv.comhttp://www.telecash.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163401/5236970OTS: TeleCash