Tier One Silver erhöht und schließt Privatplatzierung von 3,36 Millionen CAD ab

Vancouver, Kanada - 31. Mai 2022 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) („Tier One“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung, deren Bedingungen am 20. Mai 2022 bekannt gegeben wurden, von 3,0 Millionen CAD auf 3,36 Millionen CAD durch die Ausgabe von 7.464.654 Einheiten zu einem Angebotspreis von 0,45 CAD erhöht und abgeschlossen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zur Finanzierung der weiteren Explorationsarbeiten im Portfolio des Unternehmens in Peru, vor allem bei Curibaya, sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Die Wertpapiere, die im Rahmen der nicht vermittelten Privatplatzierung emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange nach Einreichung der Standarddokumentation.

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Nichtedelmetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsprojekten des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya. Besuchen Sie www.tieronesilver.com für weitere Informationen.

